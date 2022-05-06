Широков прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Црвену Звезду»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал слухи в возможном переходе нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Экс-капитан сборной России отметил, что опыт российского форварда может пригодится сербскому клубу для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Однако Широков признался, что давно не видел игр «Црвены Звезды», поэтому ему трудно ответить на вопрос, сможет ли Дзюба заиграть за рубежом.

«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене звезде». Наверное, позволит. Не знаю, насколько такой переход реален», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе петербуржцев 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.