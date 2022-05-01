Радимов: «Семак — лучший российский тренер!»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды.

Экс-игрок считает, что Семак много делает для формирования состава «Зенита» и добивается с ним результата, поэтому его можно назвать лучшим тренером страны.

«Лучший ли российский тренер Семак? А разве есть сомнения? Человек четыре раза подряд выиграл РПЛ. С одной стороны, можно сказать, что у «Зенита» сильный состав, но не забывайте, что тренер сам просматривает игроков. То же Сергеев обошёлся питерскому клубу гораздо дешевле, чем Тикнизян и Марадишвили для «Локомотива»», — приводит слова Семака Metaratings.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С тех пор петербургский клуб четырежды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны.