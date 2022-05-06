Бышовец вступился за Тимощука, которого на Украине лишили государственных наград

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о своём отношении к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку.

«Я не понимаю вины того же Тимощука. Он что — должен оставить любимую работу, разорвать контракт? Это очень сложно. Спортсмены должны быть вне политики»,- приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».

Напомним, в конце марта Тимощук лишился звания почётного гражданина города Луцка. Это решение приняли депутаты городского совета. Они объяснили его тем, что за все время конфликта на Украине Тимощук не сделал ни одного заявления.

«Зенит», который тренирует специалист, стал чемпионом России в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга оформила чемпионство за три тура до конца сезона-2021/22.