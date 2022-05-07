«Зенит» поздравил игрока «Химок» Юрия Жиркова в перерыве матча

Санкт-петербургский «Зенит» отметил заслуги Юрия Жиркова, который выступал за «сине-бело-голубых» с 2016 по 2021 год, вручив 38-летнему футболисту памятный приз.

Награду – чёрный мяч с «золотыми» росписями игроков питерской команды – вручил лично генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Спасибо за всё, Юрий Валентинович», – подписана фотография Жиркова и Медведева, размещенная в официальном телеграм-канале «Зенита».

Жирков покинул стан «сине-бело-голубых» прошлым летом, а с января текущего года подписал контракт с «Химками». В текущем матче Жирков начал в запасе, но вышел на замену в конце второго тайма.