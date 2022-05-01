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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Проблемы надо искать не в «Зените», а в других клубах»

01 Мая 2022 • 11:49 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что нужно сделать другим клубам для того, чтобы в будущем составить конкуренцию «Зениту».  

Специалист отметил, что проблемы надо искать не в «Зените», а в других клубах. Петербуржцев же надо просто поздравить с очередным чемпионством, они находятся на правильном пути.

«Как только другие клубы сравняются по организации, по отношению к футболу — тогда и будет конкуренция», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, вчера, 30 апреля, после победы «Зенита» над «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ, команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионский титутл. Этот трофей стал для петербуржцев уже четвёртым кряду.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин
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