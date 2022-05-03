Генич извинился перед Дзюбой и объяснил причины своего поступка

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич принёс извинения Артёму Дзюбе. Это произошло во время эфира программы «Все на Матч!»

«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы», - заявил комментатор.

Он также отметил, что прав по сути, но не по форме, поэтому вынужден принести извинения игроку питерского «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», – заявил Генич.

Напомним, что Дзюба отказался выполнять условия спора, после чего Константин Генич назвал нападающего «сине-бело-голубых» «фуфлом».