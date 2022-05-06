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Уткин: «Дзюбу надо технично сплавить»

06 Мая 2022 • 18:14 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 20 ч. 41 мин.

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин высказался о возможном уходе Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Правда в том, что «Зенит» не хочет дальше нанимать Дзюбу. Им не нужен этот контракт. Надо технично сплавить. Если останется - значит, не вышло», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 5 мая в российских СМИ появилась информация о том, что «Зенит» не собирает продлевать истекающий с Дзюбой контракт. Позже президент «Црвены Звезды» сообщил о том, что команда заинтересована в трансфере 33-летнего россиянина.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом этого года. 33-летний футболист неделей ранее стал чемпионом России в составе команды из Санкт-Петербурга.   


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Артём Дзюба РПЛ
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