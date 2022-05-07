Первый тренер Дзюбы: «Уверен, Артём найдёт свою тропинку»

Первый тренер нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал слухи о том, что экс-капитан сборной России может перейти в «Црвену Звезду».

Специалист признался, что очень волнуется за Дзюбу, но уверен в том, что его бывший подопечный сделает правильный выбор.

«Не знаю, как лучше поступить Артёму. Он взрослый и уже зрелый мужчина не только по паспорту, но и по жизни. Уверен, Дзюба найдёт свою тропинку», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Напомним, контракт 33-летнего нападающего с питерским клубом истекает летом нынешнего года. Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о намерении пригласить в свою команду Дзюбу.

В текущем сезоне футболист провёл в составе «Зенита» 36 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Цвета клуба с берегов Невы Дзюба защищает с 2015 года.