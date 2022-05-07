Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Дзюбы: «Уверен, Артём найдёт свою тропинку»

07 Мая 2022 • 14:59 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 0 ч. 40 мин.

Первый тренер нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал слухи о том, что экс-капитан сборной России может перейти в «Црвену Звезду».

Специалист признался, что очень волнуется за Дзюбу, но уверен в том, что его бывший подопечный сделает правильный выбор.

«Не знаю, как лучше поступить Артёму. Он взрослый и уже зрелый мужчина не только по паспорту, но и по жизни. Уверен, Дзюба найдёт свою тропинку», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Напомним, контракт 33-летнего нападающего с питерским клубом истекает летом нынешнего года. Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о намерении пригласить в свою команду Дзюбу.

В текущем сезоне футболист провёл в составе «Зенита» 36 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Цвета клуба с берегов Невы Дзюба защищает с 2015 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 81 минута Урал 1:3 Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
15:34 · Россия. Премьер-лига
«Урал» отыграл один гол у «Спартака» - видео видео
15:13 · Россия. Премьер-лига
Сонг: «Тот год в «Рубине» стал настоящим кошмаром»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Раконьяц прибыл в расположение «Локомотива»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Дзюбы: «Уверен, Артём найдёт свою тропинку»
14:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» второй сезон подряд забивает по три гола в ворота «Урала» в первом тайме 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Я преданный болельщик «Ювентуса», но для «Спартака» в моём сердце отведено отдельное место»
14:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» уже громит «Урал» - видео видео
14:31 · Россия. Премьер-лига
Языджи рассказал о своём первом матче на «ВЭБ Арене» в 2018 году
13:46 · Россия. Премьер-лига
Чеферин об отстранении российских клубов и сборных: «У меня разрывается сердце, но мы не могли поступить иначе» 2
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Урал» — «Спартак» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
13:01 · Россия. Премьер-лига
Промес и Соболев - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Кержаков не поможет «Зениту» в матче с «Химками»
12:45 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о состоянии Каттани
12:35 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Понимаю высказывания Заремы относительно судей»
12:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» выявлен случай коронавируса
Все новости
Рекомендуем