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Терюшков: «Химки» отпустят Лантратова, только если он будет первым номером»

04 Мая 2022 • 14:28 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Зенит» проявляет интерес к вратарю подмосковной команды Илье Лантратову.

Терюшков назвал Лантратова голкипером топ-уровня, который достоин играть в таких командах как «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Однако заявил, что «Химки» отпустят своего вратаря только в том случае, если получат от покупателя гарантии, что футболист будет выходить в стартовом составе.

«С нами пока никто не связывался. Если будет запрос, мы безусловно его рассмотрим, чтобы дать возможность Илье развиваться на более высоком уровне», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний вратарь провёл в составе «Химок» 28 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков Илья Лантратов
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