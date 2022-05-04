Терюшков: «Химки» отпустят Лантратова, только если он будет первым номером»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Зенит» проявляет интерес к вратарю подмосковной команды Илье Лантратову.

Терюшков назвал Лантратова голкипером топ-уровня, который достоин играть в таких командах как «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Однако заявил, что «Химки» отпустят своего вратаря только в том случае, если получат от покупателя гарантии, что футболист будет выходить в стартовом составе.

«С нами пока никто не связывался. Если будет запрос, мы безусловно его рассмотрим, чтобы дать возможность Илье развиваться на более высоком уровне», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний вратарь провёл в составе «Химок» 28 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.