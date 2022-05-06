«Зенит» анонсировал концерт с участием игроков команды и Клавы Коки после игры с «Химками»

Завтра, 7 мая, на «Газпром Арене» «Зенит» примет «Химки» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Для питерцев эта игра станет последней домашней в текущем сезоне.

По этому событию пресс-служба клуба анонсировала в своём телеграм-канале большой праздник, посвященный четвертому подряд титулу «Зенита». Также сообщается, что для болельщиков выступят лучшие диджеи «сине-бело-голубых»: Одо, Кучо и Мост.

Помимо игроков на сцене выступит известная исполнительница хитов Клава Кока. Стоит отметить, что «Зенит» предложил Клаве Коке гонорар в пять раз больше стандартного, чтобы певица выступила на чемпионской вечеринке питерцев, об этом пишет телеграм-канал «Первый спорт».

Клава Кока известна тем, что она весь сезон ходила на домашние матчи «Динамо» и испытывает чувства к форварду Константину Тюкавину.