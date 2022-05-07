Дома и стены помогают: Семак в третий раз набрал с «Зенитом» 40 очков

Санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз стал чемпионом России под руководством Сергея Семака, при этом повторил в третий раз весьма интересный статистический факт. Дело в том, что в домашних играх питерская команда снова набрала 40 очков.

Во всех последних сезонах кроме 2019/20 (35 очков) питерцы набирали в домашних играх по 40 баллов.

Максимальное количество очков, которые можно было набрать в домашних поединках – 45, таким образом, «сине-бело-голубые» набрали в домашних стенах 89% из всех разыгрываемых очков.