Петржела: «Дзюба способен стать лидером «Црвены Звезды»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Чешский специалист считает, что «Зенит» ничего не потеряет с уходом своего нападающего, а сам Артём способен стать лидером сербского клуба.

«Ничего страшного в его уходе не будет. «Зенит» будет играть и без Дзюбы. Пусть лучше уйдёт. В «Црвене звезде техничные игроки, поэтому Артём способен стать там лидером», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету 33-летнего Дзюбы 36 матчей в составе «Зенита», в которых он забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о намерении подписать российского форварда.