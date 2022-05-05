Кержаков может пропустить матч «Зенита» с «Химками»

Опытный голкипер «Зенита» Михаил Кержаков может пропустить предстоящий поединок питерской команды в РПЛ с подмосковными «Химками».

По информации «Матч ТВ», 35-летний российский вратарь пропустил тренировку в общей группе из-за мышечного повреждения. Кержаков продолжает восстанавливаться в тренажёрном зале. Голкипер рискует пропустить предстоящий матч с подмосковными «Химками», который состоится седьмого мая.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Кержаков провёл в российском чемпионате 19 поединков, в семи из которых голкипер сумел сохранить свои владения в неприкосновенности.