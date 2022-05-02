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Барриос останется в «Зените» на следующий сезон

02 Мая 2022 • 19:07 Комментировать
Зенит
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Химки
07.05 16:30

Луис Фелипе Поссо, футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем футболиста.

«Вильмар счастлив в «Зените». Он точно останется в команде на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — цитирует агента Sport24.

28-летний Барриос стал игроком «Зенита» зимой 2019 года. Он перешёл в российский клуб из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 34 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 20 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Вильмар Барриос
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