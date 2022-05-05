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Пименов прокомментировал уход Габулова из «Химок»

05 Мая 2022 • 18:13 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал уход Владимира Габулова с поста генерального директора «Химок».

«Очень неожиданно. Я удивлен. Это потеря для клуба. Габулов зарекомендовал себя с лучшей стороны», — сказал Пименов «Спорт-Экспрессу».

38-летний Габулов пришёл на пост генерального директора «Химок» зимой 2021 года. Однако, сегодня, 5 мая стало известно, что бывший футболист покидает пост по собственному желанию.

«Химки» после 27 туров набрали 29 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Зенита».  


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Руслан Пименов Владимир Габулов РПЛ
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