Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв - о возможном оттоке легионеров: «Для «Зенита» это будет катастрофа, Семак может сдуться» эксклюзив

03 Мая 2022 • 12:50 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с легионерами в российском футболе после того, как УЕФА ввёл запрет на участие отечественных клубов в еврокубках сезона 2022/23.

- Остается неопределенность с легионерами. Мы увидим новую волну оттока, как думаете?

- Отток будет обязательно. Думаю, останутся те, кто получает здесь хорошие деньги и заканчивает карьеру, потому что в Европе им делать больше нечего. Может, не возьмут, или не на те деньги. А здесь они заработают.

- Что будет с «Зенитом», если уедут легионеры?

- Вот это будет для него катастрофа. Обязательно. В Питере именно иностранцы делают погоду. Они забивают, бегут вперед, дают толчок в развитии наших футболистов. Ребята на них смотрят, и перенимают их опыт, технику, манеру игры. Это хороший пример. Так что Семак может сдуться в этом плане, если иностранцы уедут.

- В ЦСКА тоже погоду делают легионеры. Сейчас они плохо выступают и армейцы буксуют.

- Значит, не такая подготовка. Березуцкие что-то не так делают. Или перегоняли ребят, или наоборот. Физика у них плохая. Иногда не надо тренировать ребят, а просто дать им пару дней отдыха, чтобы они соскучились по мячу. Это очень сложный процесс. Даже советовать никому невозможно.

- Есть пример «Динамо», которое обходится без топовых легионеров, но боролось с «Зенитом» за первое место.

- Хороший пример, но перехвалили наших ребят. Голову взбаламутили и словесно, и деньгами. Нельзя так кормить молодежь деньгами. Не готовы они к этому в 19-20 лет. Конечно, они с ума сошли.

- Чем заполнять паузы на еврокубки и матчи сборных?

- В шестидесятые года у нас были турниры. Играла первая, вторая, олимпийская и молодежная сборная в Лужниках. Народу битком ходило. Можно ездить в азиатские страны. Это интересно.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
12:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Футбол в России не умрёт
12:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: Шамар сейчас думает только о том, чтобы успешно закончить сезон и выиграть Кубок России
12:43 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Спешить в Азиатскую конфедерацию не стоит»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: После санкций УЕФА нужно расширить РПЛ
12:21 · Россия. Премьер-лига
Евсеев не видит проблемы в расширении РПЛ
12:00 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака»: Думаю, что мы сможем подвинуть «Зенит» в следующем сезоне 1
11:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выкупит контракт Языджи
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Это безобразие!»: Лещенко высказался о санкциях УЕФА
11:35 · Россия. Премьер-лига
Гасилин назвал главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне
11:30 · Россия. Премьер-лига
Сутормин рассказал, кому посвятил чемпионство в РПЛ
11:23 · Россия. Премьер-лига
Кухта: Считаю, что сделал правильный выбор, когда перешёл в «Локомотив»
11:05 · Россия. Премьер-лига
«Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без болельщиков
11:00 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Российскому футболу нужно сделать большую перезагрузку
10:58 · Россия. Премьер-лига
Рианчо - о санкциях УЕФА: «Удар по всему российскому футболу»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Широков: Нужно развиваться внутри страны
Все новости
Рекомендуем