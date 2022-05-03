Футбольный эксперт Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с легионерами в российском футболе после того, как УЕФА ввёл запрет на участие отечественных клубов в еврокубках сезона 2022/23.

- Остается неопределенность с легионерами. Мы увидим новую волну оттока, как думаете?

- Отток будет обязательно. Думаю, останутся те, кто получает здесь хорошие деньги и заканчивает карьеру, потому что в Европе им делать больше нечего. Может, не возьмут, или не на те деньги. А здесь они заработают.

- Что будет с «Зенитом», если уедут легионеры?

- Вот это будет для него катастрофа. Обязательно. В Питере именно иностранцы делают погоду. Они забивают, бегут вперед, дают толчок в развитии наших футболистов. Ребята на них смотрят, и перенимают их опыт, технику, манеру игры. Это хороший пример. Так что Семак может сдуться в этом плане, если иностранцы уедут.

- В ЦСКА тоже погоду делают легионеры. Сейчас они плохо выступают и армейцы буксуют.

- Значит, не такая подготовка. Березуцкие что-то не так делают. Или перегоняли ребят, или наоборот. Физика у них плохая. Иногда не надо тренировать ребят, а просто дать им пару дней отдыха, чтобы они соскучились по мячу. Это очень сложный процесс. Даже советовать никому невозможно.

- Есть пример «Динамо», которое обходится без топовых легионеров, но боролось с «Зенитом» за первое место.

- Хороший пример, но перехвалили наших ребят. Голову взбаламутили и словесно, и деньгами. Нельзя так кормить молодежь деньгами. Не готовы они к этому в 19-20 лет. Конечно, они с ума сошли.

- Чем заполнять паузы на еврокубки и матчи сборных?

- В шестидесятые года у нас были турниры. Играла первая, вторая, олимпийская и молодежная сборная в Лужниках. Народу битком ходило. Можно ездить в азиатские страны. Это интересно.

Елена Григорьевская