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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Црвене Звезде» подтвердили интерес к Дзюбе

06 Мая 2022 • 18:19 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 20 ч. 41 мин.

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что команда попытается подписать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что 33-летний Дзюба может покинуть «Зенит» после семи лет в клубе. На прошлой неделе футболист в составе команды стал чемпионом России в четвёртый раз подряд.

Завтра, 7 мая «Зенит» сыграет на своём поле против «Химок».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Артём Дзюба РПЛ
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