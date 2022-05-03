Радимов: Кто будет вместо «Зенита» в Лиге чемпионов? Мне всё равно

Главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, что место российского клуба в Лиге чемпионов займет чемпион Шотландии.

На вопрос о замене «Зенита» шотландским «Селтиком» в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов Радимов сказал, что его не интересует, кто займет место петербургского клуба, главное то, что «сине-бело-голубых» там не будет, сообщает «Чемпионат».

Ранее УЕФА исключил все российские команды и сборные от участия в европейских турнирах в сезоне 2022/23.

«Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу. Команда уверенно лидировала на протяжении всего сезона. После 27-го тура у клуба 61 набранное очко.