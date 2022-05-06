Олимпийский чемпион Траньков о Дзюбе: В его возрасте еще можно поиграть в Европе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Не поздно ли Артему в Европу? Никогда не поздно. Главное, чтобы были силы и возможность. Например, Златан и Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хоть они и старше Дзюбы», – сказал Траньков «РБ Спорту». По мнению фигуриста, футболист в таком возрасте, когда можно попробовать поиграть в европейской команде. Переход в «Црвену Звезду» может дать возможность играть в Лиге чемпионов, чего не будет у российских клубов в ближайшем сезоне.

33-летний нападающий принял участие в 36 матчах этого сезона, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.