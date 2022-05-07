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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Моментов много, но гол всего один: «Зенит» в последнем домашнем матче сезона обыграл «Химки»

07 Мая 2022 • 18:29 Комментировать
Зенит
1:0
Химки
окончен

В матче 28-го тура чемпион России «Зенит» экзаменовал «Химки».

Протокол игры  
Зенит 1:0Химки
(1:0) Сергеев Иван13'   
Одоевский ДаниилСутормин АлексейАлип НуралыДуглас Сантос  61' (Адамов Арсен (  61') Круговой ДанилМалком Филипе  61' (Оздоев Магомед (  61') Барриос ВилмарВендел Маркус  62' (Мостовой Андрей (  62') КлаудиньоСергеев Иван  72' (Дзюба Артём (  72') Алберто Юри  72' (Ерохин Александр (  72')
Запасные: Чистяков ДмитрийБязров ДавидКузяев ДалерКизеев Михаил
Лантратов ИльяТихий ДмитрийВолков ЗахарГригалава ГиаГлавчич Неманья  46' (Николас Лоуренс Анвон (  46') Глушаков ДенисСадыгов Илья  46' (Юран Артём (  46') Идову БрайнКухарчук ИльяРуденко Александр Александрович  80' (Жумабеков Максим (  80') Магомедов Бутта  73' (Жирков Юрий (  73')
Запасные: Генералов Егор
07 мая. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Первый матч в ранге сильнейшей команды этого сезона проводил «Зенит». Неделю назад футболисты Сергея Семака разбили «Локо» на своём поле и в четвёртый раз подряд стали чемпионами. Теперь в официально приподнятом настроении и с диджейским сетом от игроков после матча «Зенит» принимал «Химки», отчаянно борющиеся за выживание. Естественно, турнирная мотивация в этом матче была только у гостей, все остальные пришли посмотреть на красивый футбол.

Сергей Семак однако к ротации прибегать не стал. Все сильнейшие появились на поле – Алберто с Сергеевым в атаке, Вендел, Клаудиньо и Малком отвечали за креатив. Только в воротах появился Даниил Одоевский, но с учётом привозов Кержакова против «Локомотива» это даже можно было назвать усилением. И «Зенит» сразу побежал в атаку за первой чемпионской уже победой.

Первый момент создал Сергеев, отпасовавший на Вендела, который в падении пальнул по воротам. Выше рамки направил мяч бразилец, но Иван уже разогнался – следующий момент он завершал и там не оплошал. Юри Алберто красивым финтом перекинул Григалаву, в последний момент прострелил, а Сергеев замкнул ближнюю штангу, пробив точно под Лантратовым – 1:0. Но «Зенит» хотел красивую победу, прекращать атаки питерцы и не собирались. Опять же Вендела вывели на удар со средней дистанции – сблокировал Волков.

Далее Сутормин прорвался по левому краю и прострелил на Алберто. Вот только Юри почему-то решил не пробить, а отпасовать в руки Лантратову. Успел Илья выручить и после полноценного удара – Малком плотно приложился, сместившись с левого края, но Лантратов отвёл угрозу. В этом ворохе атак «Зенита» случился всё-таки второй гол: после закидушки Клаудиньо Малком пробил в Лантратова, а Юри Алберто добил в пустые уже ворота, вот только из-за офсайда мяч засчитан не был.

Красивый футбол, на четыре гола наиграл «Зенит», но на второй тайм вышел при счёте всего-то 1:0. Трибуны требовали продолжение чемпионского банкета, хозяева владели преимуществом, однако мяч в ворота не шёл. И тут по логике прилетел ответ от «Химок»: Кухарчук с левого края подал на дальний угол штрафной, а там одинокий Магомедов пробил головой, чуть-чуть не попав под перекладину.

К концу матча уже перестали играть обе команды. У «Зенита» правил отпускной сумбур, у «Химок» просто не хватало сил и класса. Минимальной победой завершили питерцы первый матч в ранге действующего чемпиона и последний домашний матч в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки
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