Журова: «Готова дать Дзюбе совет, как вступить в «Единую Россию»

Бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что готова помочь нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе со вступлением в «Единую Россию».

Экс-конькобежка подчеркнула, что просто так в Госдуму никто не попадает. Туда приходят люди с планами по реализации собственных проектов или же другими инициативами. Но совет форварду петербуржцев она дать может.

«Я с ним знакома только через экран. Вряд ли он пойдёт ко мне, но, если я нужна Артёму — помогу. Однако не думаю, что Дзюба хочет, чтобы ему помогала женщина», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Напомним, контракт 33-летнего нападающего с «Зенитом» истекает летом нынешнего года. В текущем сезоне Дзюба провёл в составе петербуржцев 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.