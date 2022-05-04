Ветеран «Зенита» Константин Лепехин высказал в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» своё мнение о возможной смене вратарей питерской команде.

- Появилась информация, что «Зенит» решил купить нового вратаря летом. Как вы считаете, питерской команде нужен новый голкипер?

- Любой футболист не помешает. Если он не усилит «Зенит», то ослабит соперника (смеется). Какие задачи стоят перед «Зенитом»? Чтобы побеждать в чемпионате России, достаточно тех игроков, которые есть. Если в клубе боятся, что в следующем сезоне будет более напряженная борьба, тогда усиление нужно. После отстранения нас от еврокубков, все, что происходит в нашем футбол мне непонятно. С какой целью и для чего все делается.

- К Крицюку и Кержакову есть вопросы по игре. А у вас есть доверие к этим вратарям?

- Оба голкипера – достойные. А претензии можно предъявить любому футболисту, особенно голкиперу, потому что его ошибки на виду. Не знаю вратарей, к которым нельзя было бы предъявить претензии. Просто у некоторых ошибки случаются чаще, а у кого-то реже.

- И у Крицюка, и у Кержакова летом заканчиваются контракты. Стоит ли их продлевать или нет, на ваш взгляд?

- Сейчас все будет решаться с иностранцами. Если они будут уходить, то это одна ситуация, а если останутся, - другая.

- А как это коррелируется с голкиперами?

- Если легионы не уйдут, то усиление вратарской позиции не сыграет глобальной роли. Работы у стражей ворот в «Зените» не очень много.

- Может, сделать ставку на Даниила Одоевского или еще рано?

- В современном футболе всем клубам надо делать ставку на местных молодых ребят. Когда этим заниматься, если не сейчас? Раз случилась такая ситуация, из этого можно сделать правильные корректировки в нашем футболе. Хотя я думаю, что их не будет.

- В СМИ пишут, что «Зенит» рассматривает три кандидата на вратарскую позицию: Лантратова из «Химок», Адамова из «Сочи» и Ломаева из «Крыльев Советов». Как вам эти варианты?

- Не очень слежу за данными футболистами, поэтому мне сложно давать им оценку.

Реклама

- В идеале «Зенит» хотел бы приобрести Матвея Сафонова, но это очень дорого, поэтому пока от этой идеи отказались.

- Сафонов – единственный вратарь, которого я хорошо знаю. Он здорово заиграл в молодом возрасте. Но для чего нужен «Зениту» вратарь высокого уровня по российским меркам и такой дорогой? С какой целью? Чтобы выиграть чемпионат России? И без него выигрывают четыре года подряд. Для внутреннего чемпионата «Зениту» уже некуда усиливаться.

- То есть ротацию во вратарской линии делать не стоит?

- Можно делать, а можно не делать. Разницы сейчас нет. Если менять вратарей, все равно «Зенит» победит в чемпионате. Не знаю, что соперники могут противопоставить питерцам в РПЛ. Только если что-то экстраординарное случится и в «Зените», и в других клубах. Тогда может быть.

Елена Григорьевская