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Губерниев раскритиковал Дзюбу и дал ему совет, как всё исправить

02 Мая 2022 • 17:36 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Ведущий и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего питерского «Зенита» Андрея Дзюбу за то, что последний не держит удар.

«Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся», – заявил Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Губерниев не остался в стороне и решил дать совет Артёму – начать лучше играть в футбол. Причину же отказа от выполнения условий спора с Геничем и обиду на Сергея Семака Губерниев нашёл в том, что Иван Сергеев стал вытеснять из состава Дзюбу, поэтому обижаться Артём должен, по мнению комментатора, только на самого себя.

Напомним, что ранее Дзюба также посетовал, что провёл в чемпионском для «Зенита» матче лишь 10 минут на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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