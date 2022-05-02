Губерниев раскритиковал Дзюбу и дал ему совет, как всё исправить

Ведущий и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего питерского «Зенита» Андрея Дзюбу за то, что последний не держит удар.

«Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся», – заявил Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Губерниев не остался в стороне и решил дать совет Артёму – начать лучше играть в футбол. Причину же отказа от выполнения условий спора с Геничем и обиду на Сергея Семака Губерниев нашёл в том, что Иван Сергеев стал вытеснять из состава Дзюбу, поэтому обижаться Артём должен, по мнению комментатора, только на самого себя.

Напомним, что ранее Дзюба также посетовал, что провёл в чемпионском для «Зенита» матче лишь 10 минут на поле.