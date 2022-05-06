В «Химках» рассказали, кто будет принимать решение по чемпионскому коридору в матче с «Зенитом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, за кем будет решение выстраиваться или нет в чемпионский коридор против «Зенита».

«Решение по поводу чемпионского коридора остаётся за главным тренером и командой. Они должны в раздевалке собраться и определиться», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, на прошлой неделе «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв в 27-м туре «Локомотив» со счётом 3:1. Команда Сергея Семака стала чемпионом Российской премьер-лиги в четвёртый раз подряд.

Встреча «Зенит» - «Химки» пройдет завтра, 7 мая в Санкт-Петербурге. «Химки» борются за то, чтобы остаться в РПЛ. Команда после 27 туров набрала 29 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.