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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» рассказали, кто будет принимать решение по чемпионскому коридору в матче с «Зенитом»

06 Мая 2022 • 18:27 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 20 ч. 41 мин.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, за кем будет решение выстраиваться или нет в чемпионский коридор против «Зенита».

«Решение по поводу чемпионского коридора остаётся за главным тренером и командой. Они должны в раздевалке собраться и определиться», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, на прошлой неделе «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв в 27-м туре «Локомотив» со счётом 3:1. Команда Сергея Семака стала чемпионом Российской премьер-лиги в четвёртый раз подряд.

Встреча «Зенит» - «Химки» пройдет завтра, 7 мая в Санкт-Петербурге. «Химки» борются за то, чтобы остаться в РПЛ. Команда после 27 туров набрала 29 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.


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ЗЕНИТ ХИМКИ
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