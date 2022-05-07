Болельщики «Зенита» обратились к Ракицкому и Азмуну

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» развернули два специальных баннера во время матча 28-го тура, в котором «сине-бело-голубые» в статусе чемпионов текущего сезона принимают «Химки».

На первом баннере, который адресован Сердару Азмуну, написано: «С чемпионством, колхозник». На втором полотне размещено поздравление в адрес Ярослава Ракицкого: «С чемпионством, Ярик».

Напомним, что Азмун покинул «Зенит» в январе текущего года, перебравшись в леверкузенский «Байер», а Ракицкий покинул клуб в марте по семейным обстоятельствам, сейчас он тренируется с донецким «Шахтёром».