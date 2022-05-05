Габулова могут отстранить от футбольной деятельности

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов может быть пожизненно отстранён от футбольной деятельности.

Об этом сообщил «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

По информации, имеющейся у редакции, Габулова могут отстранить от футбола за заход в судейскую после матча «Химки» - «Уфа». Именно по этой причине, вероятнее всего, Габулов и покинул пост генерального директора «Химок».

Напомним, «красно-чёрные» рискуют провести матч 30-го тура РПЛ против «Спартака» либо без зрителей, либо на нейтральном стадионе.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Химки» на последних минутах не удержали победу над «Уфой», пропустил на 92-й минуте с пенальти. После чего Габулов зашёл в судейскую и на повышенных тонах говорил с арбитром. Этот факт зафиксирован в протоколе матча.