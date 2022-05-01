Данни: «Зенит» сможет выиграть чемпионат и семь раз подряд!»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни поздравил петербуржцев с завоеванием чемпионского титула.

«Очень счастлив за «Зенит». Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждён, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Португалец выразил разочарование тем, что петербуржцы не смогу принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и пожелал «Зениту» вернуться в главный клубный турнир Европы как можно скорее, отметив, что футболисты — не политики, они не заслуживали отстранения.

Напомним, вчера после победы команды Сергея Семака над «Локомотивом» (3:1) и поражения «Динамо» от «Урала» (2:3), «Зенит» досрочно стал чемпионом России в четвёртый раз подряд.