Широков о выступлениях «Зенита»: Деньги – не главное

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился мнением о доминировании клуба в РПЛ.

Широков сказал «РБ Спорту», что деньги – это не главное в достижении целей «Зенита». Другие российские клубы тоже тратят достаточно большие средства на покупку футболистов, но петербургский клуб хорошо подбирает игроков по качеству. По мнению Широкова, если другие команды в ближайшее время не решат свои проблемы, то «Зенит» будет чемпионом еще пять лет. Надежда только на «Сочи», в этой команде он видит перспективу.

«Зенит» досрочно стал победителем Российской премьер-лиги, выиграв турнир в четвертый раз подряд.