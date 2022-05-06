Кафельников: «Мне до фени на Дзюбу и на наш футбол!»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Мне до фени на футбол и Дзюбу! Мне без разницы останется он или уедет! Пускай делает, что хочет. Абсолютно паралельно на него и на наш футбол», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о намерении пригласить в сербский клуб бывшего капитана сборной России.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 36 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт футболиста с питерским клубом истекает летом нынешнего года.