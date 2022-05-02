Кавазашвили считает, что для Дзюбы «песенка спета»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы о сокращении его игрового времени.

«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растёт», - сказал Кавазашвили «Чемпионату».

Ранее 33-летний Дзюба ответил в своих социальных сетях своей подписчице, заявив, что огорчён тем, что ему достаётся мало игрового времени в «Зените». Стоит отметить, что в последних девяти матчах Дзюба не провёл ни одного матча целиком. А в чемпионском матче 27-го тура против «Локомотива» (3:1) он и вовсе вышел на поле на 82-й минуте.