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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили считает, что для Дзюбы «песенка спета»

02 Мая 2022 • 18:15 Комментировать (1)
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы о сокращении его игрового времени.

«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растёт», - сказал Кавазашвили «Чемпионату».

Ранее 33-летний Дзюба ответил в своих социальных сетях своей подписчице, заявив, что огорчён тем, что ему достаётся мало игрового времени в «Зените». Стоит отметить, что в последних девяти матчах Дзюба не провёл ни одного матча целиком. А в чемпионском матче 27-го тура против «Локомотива» (3:1) он и вовсе вышел на поле на 82-й минуте.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба РПЛ
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