Петржела о «Зените» в еврокубках: «Он бы опять не вышел из группы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре клуба в еврокубках.

«Игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Он бы опять не вышел из группы, если бы его допустили к участию», – приводит слова Петржелы Sport 24.

Ранее УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах в сезоне 2022/23.

«Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу за три тура до окончания сезона. Этот трофей стал четвертым подряд в РПЛ. Петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22, команда ни разу не смогла выйти в плей-офф турнира.