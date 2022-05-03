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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела о «Зените» в еврокубках: «Он бы опять не вышел из группы»

03 Мая 2022 • 16:26 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре клуба в еврокубках.

«Игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Он бы опять не вышел из группы, если бы его допустили к участию», – приводит слова Петржелы Sport 24.

Ранее УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах в сезоне 2022/23.   

«Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу за три тура до окончания сезона. Этот трофей стал четвертым подряд в РПЛ. Петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22, команда ни разу не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Лига Чемпионов РПЛ
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