Ракицкий и Азмун получат золотые медали РПЛ

«Зенит» планирует передать золотые медали чемпионата России, покинувшим клуб по ходу сезона Ярославу Ракицкому и Сердару Азмуну, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» в январе нынешнего года. В текущем сезоне 27-летний иранец провёл в составе «Зенита» 21 матч, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи.

32-летний Ракицкий покинул Россию в начале марта нынешнего года из-за тяжёлой семейной ситуации. В нынешнем сезоне украинский защитник провёл за петербуржцев 23 матча, в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач. На данный момент он защищает цвета донецкого «Шахтёра».