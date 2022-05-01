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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий и Азмун получат золотые медали РПЛ

01 Мая 2022 • 09:50 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

«Зенит» планирует передать золотые медали чемпионата России, покинувшим клуб по ходу сезона Ярославу Ракицкому и Сердару Азмуну, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» в январе нынешнего года. В текущем сезоне 27-летний иранец провёл в составе «Зенита» 21 матч, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи.

32-летний Ракицкий покинул Россию в начале марта нынешнего года из-за тяжёлой семейной ситуации. В нынешнем сезоне украинский защитник провёл за петербуржцев 23 матча, в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач. На данный момент он защищает цвета донецкого «Шахтёра».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Сердар Азмун
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