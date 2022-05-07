Генич: «Зенит» не хочет, чтобы Дзюба играл в другом клубе РПЛ»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном уходе Артёма Дзюба из «Зенита».

Генич отметил, что не верит в переход российского форварда в «Црвену Звезду», поскольку сербский клуб не в состоянии платить Дзюбе такие же деньги, которые он получает в «Зените».

Также комментатор считает, что руководство петербургского клуба не желает отпускать своего нападающего в другую российскую команду.

«Чтобы его куда-нибудь на подобных условиях отпустить, клуб будет готов частично или полностью платить ему зарплату. Главное, чтобы не играл в чемпионате России против «Зенита», — заявил Генич в эфире телеканал «Матч Премьер».

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе питерского клуба 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 10 результативных передач. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом нынешнего года.