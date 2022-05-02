Лантратов заявил о желании поиграть в топ-клубе

Вратарь «Химок» Илья Лантратов заявил, что не прочь попробовать свои силы в топ-клубе.

«Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется. Будет ли спрос? У нас ещё три игры, надо закончить чемпионат, а потом рассуждать об этом», — приводит слова Лантратова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Лантратов провёл в составе «Химок» 28 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года.