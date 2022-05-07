Широков: «Зенит» не выкладывался»

В очередном, 28-м туре российского чемпионата питерский «Зенит», выступающий уже в ранге чемпиона России, переиграл в домашнем матче «Химки», забив один мяч. Его записал на свой счет новобранец «Зенита» Иван Сергеев. А вот бывший футболист питерского клуба Роман Широков следил за событиями матча, однако он не считает, что чемпион играл в полную силу.

- Игра могла быть намного лучше. «Зенит» явно максимально не выкладывался, - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

После 28 туров у «Зенита» 64 очка. В следующем туре команда сыграет с московским «Спартаком», а затем встретится с «Нижним Новгородом».