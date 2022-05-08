Малафеев: «Одоевский может стать вратарём «Зенита» на долгие годы»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал игру Даниила Одоевского в матче против «Химок» (1:0).

«Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги», – заявил Малафеев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Малафеев также отметил, что видит в Данииле большие перспективы и очень рад, что тренерский штаб позволил голкиперу набраться опыта в официальном матче за первую команду.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Одоевский принял участие в двух матчах за «Зенит» в Российской премьер-лиге, проведя полностью встречи против «Рубина» (3:2) и «Химок» (1:0).