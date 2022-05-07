​Где смотреть матч «Зенит» - «Химки» онлайн

В одном из субботних матчей 28-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Химки».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевала титул четвёртый год подряд. В оставшихся майских матчах РПЛ питерцы могут позволить себе получать удовольствие от футбола. В субботу «сине-бело-голубые» в родных стенах сыграют против борющихся за сохранение места в Премьер-лиге «Химок».