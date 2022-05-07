«Зенит» сохранил «Спартаку» место в Премьер-лиге

«Зенит» в матче 27-го тура премьер-лиги обыграл дома «Химки» со счётом 1:0. После этого поединка у подмосковной команды осталось 29 очков.

Благодаря этому результату «Спартак» обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон. «Красно-белые» за два тура до конца чемпионата опережают «Химки» на восемь очков. Таким образом, «Спартак» теперь точно ни при каких раскладах не опустится в зону стыковых матчей.

Стоит отметить также, что «Нижний Новгород» не смог обыграть «Ахмат», встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу грозненцев. После этого результата подопечные Александра Кержакова также лишились шансов опередить «Спартак» в турнирной таблице.