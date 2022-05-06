Набиуллина дисквалифицировали на шесть матчей

Защитник подмосковных «Химок» Эльмир Набиуллин очень сильно подвел свою команду в матче против «Уфы», получил красную карточку уже на 13-й минуте матча. Он грубо подкатился под голкипера «Уфы» Александра Беленова, в результате чего тот получил травму.

Беда же, как известно, не приходит одна - сегодня дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать футболиста дополнительной дисквалификацией на шесть матчей.

Это означает, что 27-летний защитник пропустит не только оставшиеся матчи текущего сезона, но и первые три тура следующего чемпионата, если «Химки» сохранят свое место в РПЛ.