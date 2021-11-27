В Англии считают, что Рангник привезёт с собой в «МЮ» Баринова

Ральфа Рангника еще не успели утвердить на должность нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», а британская пресса уже начала разузнавать возможные детали перемен в английском клубе, в частности раздобыла информацию о потенциальных зимних подписаниях на трансферном рынке.

Согласно сведениям, предоставленным изданием TalkSport, немецкий специалист захочет привезти в Манчестер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Таким образом, Рангник укрепит проблемную позицию в центре поля, так как он не рассчитывает на Донни ван де Бека, о чем ранее писали местные СМИ.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 12 миллионов евро. У 25-летнего хавбека сборной России летом 2023 года истекает срок действия контракта с «железнодорожниками».