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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Англии считают, что Рангник привезёт с собой в «МЮ» Баринова

27 Ноября 2021 • 22:05 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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Через 20 ч. 16 мин.

Ральфа Рангника еще не успели утвердить на должность нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», а британская пресса уже начала разузнавать возможные детали перемен в английском клубе, в частности раздобыла информацию о потенциальных зимних подписаниях на трансферном рынке.

Согласно сведениям, предоставленным изданием TalkSport, немецкий специалист захочет привезти в Манчестер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Таким образом, Рангник укрепит проблемную позицию в центре поля, так как он не рассчитывает на Донни ван де Бека, о чем ранее писали местные СМИ.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 12 миллионов евро. У 25-летнего хавбека сборной России летом 2023 года истекает срок действия контракта с «железнодорожниками».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Дмитрий Баринов
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