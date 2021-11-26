Тухель стал тренером благодаря Рангнику

Главный тренер «Челси» Томас Тухель восторжённо отозвался о Ральфе Рангнике, который в ближайшие дни должен возглавить «Манчестер Юнайтед».

- Он мне сильно помог, был моим тренером и затем одной из ключевых фигур, направивших меня на тренерский путь. Ральф показывал нам, что не обязательно «ходить за людьми в туалет» во время матчей, потому что в те дни считалось, что защитники должны преследовать форвардов в любом месте, - приводит слова Тухеля Football London.

Напомним, что с лета 2021 года Ральф Рангник отвечает за спортивное направление в «Локомотиве». В случае подписания контракта с «МЮ» предполагается, что немецкий специалист в конце сезона уступит тренерский мостик кому-то другому и останется в структуре клуба.