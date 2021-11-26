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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель стал тренером благодаря Рангнику

26 Ноября 2021 • 22:50 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель восторжённо отозвался о Ральфе Рангнике, который в ближайшие дни должен возглавить «Манчестер Юнайтед».

- Он мне сильно помог, был моим тренером и затем одной из ключевых фигур, направивших меня на тренерский путь. Ральф показывал нам, что не обязательно «ходить за людьми в туалет» во время матчей, потому что в те дни считалось, что защитники должны преследовать форвардов в любом месте, - приводит слова Тухеля Football London.

Напомним, что с лета 2021 года Ральф Рангник отвечает за спортивное направление в «Локомотиве». В случае подписания контракта с «МЮ» предполагается, что немецкий специалист в конце сезона уступит тренерский мостик кому-то другому и останется в структуре клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Томас Тухель
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