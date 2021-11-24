Список потенциальных кандидатов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» ежедневно меняется. Кто-то отвечает отказом, а кто-то, как например Люсьен Фавр, только начинает фигурировать в различных слухах по поводу возможного назначения.

Так, авторитетный британский источник The Telegraph поделился информацией о заинтересованности в услугах швейцарского специалиста со стороны английского клуба. Сообщается, что он является одним из пяти наставников, с которыми манкунианцы на данный момент продолжают вести переговоры.

Сейчас Фавр является безработным, а до этого он тренировал дотмундскую «Боруссию». Напомним, ранее местные издания писали о кандидатурах Федерико Вальверде и Руди Гарсии, но до конкретики дело пока так и не доходило.