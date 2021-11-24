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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канте и Чилуэлл угодили в лазарет «Челси»

24 Ноября 2021 • 09:58 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

«Челси» во вторник разнёс в родных стенах «Ювентус» со счётом 4:0. На фоне яркой победы для лондонцев были и неприятные новости. По ходу игры травмы получили полузащитник Н’Голо Канте (был заменён на 37-й минуте) и защитник Бен Чилвелл (был заменён на 71-й минуте).

Рулевой «Челси» Томас Тухель после игры сказал журналистам, что Канте и Чилвелл пройдут медицинское обследование в среду. Оба футболиста испытывают проблемы с коленом. В настоящий момент сроки восстановления игроков неизвестны.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 28 ноября. Соперником лондонцев будет «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте Бен Чилуэлл
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Евгений Кошевой
24 Ноября 2021 в 10:18
Каким журналистам, где источник?
Алексей Антоненко
24 Ноября 2021 в 11:00

это была пресс-конференция

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