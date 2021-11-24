​Канте и Чилуэлл угодили в лазарет «Челси»

«Челси» во вторник разнёс в родных стенах «Ювентус» со счётом 4:0. На фоне яркой победы для лондонцев были и неприятные новости. По ходу игры травмы получили полузащитник Н’Голо Канте (был заменён на 37-й минуте) и защитник Бен Чилвелл (был заменён на 71-й минуте).

Рулевой «Челси» Томас Тухель после игры сказал журналистам, что Канте и Чилвелл пройдут медицинское обследование в среду. Оба футболиста испытывают проблемы с коленом. В настоящий момент сроки восстановления игроков неизвестны.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 28 ноября. Соперником лондонцев будет «Манчестер Юнайтед».