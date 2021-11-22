Кэррик – о Сульшере: «Он расплатился за всех»

Майкл Кэррик, который временно является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал, как он отреагировал на увольнение Уле Гуннара Сульшера. Специалисты долгое время работали в паре в штабе, но старт текущего сезона уж никак не может быть записан им в актив.

«Я своими глазами наблюдал за тем, как он теряет работу. Это было очень трудно для меня. Люди уважают его, посмотрите на эти эмоции вокруг. Было честью помогать ему. Уле расплатился за всех. Теперь мы должны взять ответственность на себя за это», - сказал Кэррик на пресс-конференции.

Напомним, что уже завтра, 23-го ноября, англичанин будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».