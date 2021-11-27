Лэмпард: «Раньше я был поклонником Месси, но сейчас, наверное, отдам предпочтение Роналду»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил достижения нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и вингера «ПСЖ» Лионеля Месси. Англичанин заявил, что в последние несколько лет вынужден был сменить свое мнение касательно лучшего футболиста мира.

«Знаете, раньше я был поклонником Месси. Потом с временем я посмотрел, какие фантастические показатели выдает Роналду. Все эти цифры, голы в больших финалах, полуфиналах… И теперь он снова выходит на ведущие роли в Англии. Думаю, что сейчас отдам свое предпочтение именно Криштиану. Возможно, меня за это раскритикуют», - ответил Лэмпард на вопрос Гарри Невилла по ходу подкаста The Overlap.