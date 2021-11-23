Помощники Сульшера в «МЮ» удивили Скоулза

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением по поводу кадровых перестановок в тренерском штабе команды. Ранее своей должности лишился главный тренер Уле Гуннар Сульшер, но его ассистенты Майкл Кэррик, Киран Маккенна и Майк Фелан продолжают руководить командой.

- Мне было бы неловко находиться в тренерском штабе в данный момент. Все они [Кэррик, Маккенна и Фелан] должны были уйти, либо уволены, либо по собственному желанию. Они подвели клуб не меньше, чем Уле, - приводит слова Скоулза журналист ВВС Шамоон Хафес.

Напомним, что Сульшер тренировал «МЮ» почти три года, не завоевав ни одного трофея.