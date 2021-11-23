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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Помощники Сульшера в «МЮ» удивили Скоулза

23 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением по поводу кадровых перестановок в тренерском штабе команды. Ранее своей должности лишился главный тренер Уле Гуннар Сульшер, но его ассистенты Майкл Кэррик, Киран Маккенна и Майк Фелан продолжают руководить командой.

- Мне было бы неловко находиться в тренерском штабе в данный момент. Все они [Кэррик, Маккенна и Фелан] должны были уйти, либо уволены, либо по собственному желанию. Они подвели клуб не меньше, чем Уле, - приводит слова Скоулза журналист ВВС Шамоон Хафес.

Напомним, что Сульшер тренировал «МЮ» почти три года, не завоевав ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Хопёр
23 Ноября 2021 в 21:25
Удивил ветеран.Придёт новый тренер со своей тренерской командой и вопрос снимется сам собой
Reich83
23 Ноября 2021 в 21:13
а кто бы их вывел сегодня на поле? САФ? ПОнятно, что они уйдут, но сегодня матч и должен быть хоть кто-то
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