Невилл – Сульшеру: «Ты вернул «МЮ» душу»

Несмотря на провальные результаты «Манчестер Юнайтед» в последнее время под руководством Уле Гуннара Сульшера, представители клуба и болельщики тепло попрощались с наставником. В стороне не остался и бывший партнер норвежца по команде, Гари Невилл.

Он припомнил, что за три года Сульшеру удалось вывести манкунианцев на лидирующие позиции в чемпионате. «Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться тобой. Последний отрезок выдался тяжелым, но ты вернул клубу душу», - написал эксперт в своем «Твиттере».

Помимо него, слова поддержки специалисту выразили еще множество связанных с «МЮ» личностями, в частности Дэвид Бекхэм, Рио Фердинанд и Патрис Эвра.