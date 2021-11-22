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«Просто хаос»: Рио Фердинанд раскритиковал руководство «МЮ»

22 Ноября 2021 • 22:17 Комментировать (1)
Челси
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Манчестер Юнайтед
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28.11 19:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в грубой форме раскритиковал менеджмент клуба. Англичанин остался недоволен тем, каким образом был уволен Уле Гуннар Сульшер.

«Во время паузы можно было подумать и принять решение. Но нет, все делается в спешке. Просто шокирует, как руководство управляет «Юнайтед», хаос какой-то. Зачем было тянуть так долго? Теперь так-то и тренеров безработных нет, которые могут исправить ситуацию. Приведут опять кого-то… Посмотрите, кому доверялся вице-президент Эд Вудворд. Никто из его людей не добился успехи, даже трансферы оказались провальными. Вот ему и надо взять всю вину за результаты на себя. », - приводит слова Фердинанда издание The Independent.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Эд Вудворд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
22 Ноября 2021 в 22:34
Два года эти иксперты молчали...дайте Сулику время и все в таком духе...Вудворт успешный менеджер - он приведет нас к успеху...а теперь, когда затащили клуб в полную @опу...все прозрели...лицемеры
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