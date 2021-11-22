«Просто хаос»: Рио Фердинанд раскритиковал руководство «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в грубой форме раскритиковал менеджмент клуба. Англичанин остался недоволен тем, каким образом был уволен Уле Гуннар Сульшер.

«Во время паузы можно было подумать и принять решение. Но нет, все делается в спешке. Просто шокирует, как руководство управляет «Юнайтед», хаос какой-то. Зачем было тянуть так долго? Теперь так-то и тренеров безработных нет, которые могут исправить ситуацию. Приведут опять кого-то… Посмотрите, кому доверялся вице-президент Эд Вудворд. Никто из его людей не добился успехи, даже трансферы оказались провальными. Вот ему и надо взять всю вину за результаты на себя. », - приводит слова Фердинанда издание The Independent.