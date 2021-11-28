Каррик опять не проиграл: «МЮ» забил «Челси» в единственной опасной атаке и увёз ничью из Лондона

В матче 13-го тура АПЛ сошлись «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Какой же он, тренер Майкл Каррик? Вряд ли матч против «Челси» дал точный ответ на этот вопрос, но первая серьёзная проверка для него подоспела точно. Игру в Испании вытащили Давид Де Хеа и Криштиану Роналду, добыв сложнейшую победу над «Вильярреалом», но выезд на «Стэмфорд Бридж» нельзя считать событием равноценным. «Челси» как раз в будни показал свою силу, полурезервным составом уничтожив «Ювентус» - 4:0.

У «МЮ», кстати, была шикарная статистика против «Челси». За последние 9 матчей – только одна победа «синих», и четырежды брал вверх «Юнайтед». Исправлять эту статистику Тухель выпустил Вернера, Хадсона-Одои, Зиеша, Лофтуса-Чика. Не самый основной вариант «Челси». При этом Каррик тоже удивил, оставив на скамейке запасных Криштиану Роналду. Капитанил Бруну Фернандеш, за скорость отвечали Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

Резвее начали лондонцы. Хаким Зиеш ловко развернулся в штрафной площади, но через рикошет пробил в руки Давиду Де Хеа. Следом на убойную позицию вываливался Каллум Хадсон-Одои, пальнувший метров с восьми. Испанский кипер «МЮ» ногой отвёл угрозу, а Вернер всплеснул руками, находясь перед пустым углом ворот. Гости не торопились, постепенно утопив «Челси» в своём темпе.

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«Синие» угрожали воротам Де Хеа, но дистанции были всё дальше и дальше. Шикарный удар удался Антонио Рюдигеру, но нужно было взять чуть ниже. А так мяч врезался в перекладину. У «Юнайтед» моментов в первом тайме не было вовсе. Один удар, да и тот прошёл мимо ворот. Тем более неожиданным стал тот факт, что именно «дьяволы» счёт открыли. Помог им в этом Жоржиньо.

Неудачный стандарт «Челси», завозился полузащитник «синих», а Санчо и Рэшфорд вышли вдвоём на одного голкипера. Джейдон решил лично завершить эпизод, оформив второй гол за «МЮ» и первый в АПЛ. Но долго лидировать в счёте не пришлось. Угловой у ворот «дьяволов» завершился чрезмерной борьбой, в которой Ван-Биссака отоварил по ногам Тьяго Силву. Тейлор посмотрел повтор и указал на «точку», а Жоржиньо чётко реализовал пенальти, разбросав Де Хеа и мяч по разным углам - 1:1.

«Челси» поддавил «Манчестер Юнайтед» в концовке, была пара интересных подходов, но реальных моментов «синие» не создали. Ничья в главном матче тура АПЛ, а Майкл Каррик снова не проиграл у руля «МЮ». Может быть, стоит довериться молодому тренеру?