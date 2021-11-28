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Каррик опять не проиграл: «МЮ» забил «Челси» в единственной опасной атаке и увёз ничью из Лондона

28 Ноября 2021 • 21:24 Комментировать (7)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче 13-го тура АПЛ сошлись «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Челси 1:1 Манчестер Юнайтед
    50' Санчо Джедон (0:1)
(1:1) Жоржиньо II 69'    
Менди Эдуар Чалоба Трево Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II   53' Лофтус-Чик Рубен Жоржиньо II Алонсо Маркос   78' (Маунт Мэйсон (   78') Зиеш Хаким Хадсон-Одои Каллум   78' (Пулишич Кристиан (   78') Вернер Тимо   82' (Лукаку Ромелу (   82')
Запасные: Хаверц Кай Баркли Росс Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Байи Эрик Теллес Алекс Мактоминай Скотт   45' Матич Неманья Фред Сантос Фернандеш Бруну   77'   89' (Ван де Бек Донни (   89') Санчо Джедон   64' (Роналду Криштиану (   64'   90') Рэшфорд Маркус   49'   77' (Лингард Джесси (   77')
Запасные: Мата Хуан Марсьяль Антони Гринвуд Мэйсон Джонс Фил Далот Диогу Хендерсон Дин
28 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Какой же он, тренер Майкл Каррик? Вряд ли матч против «Челси» дал точный ответ на этот вопрос, но первая серьёзная проверка для него подоспела точно. Игру в Испании вытащили Давид Де Хеа и Криштиану Роналду, добыв сложнейшую победу над «Вильярреалом», но выезд на «Стэмфорд Бридж» нельзя считать событием равноценным. «Челси» как раз в будни показал свою силу, полурезервным составом уничтожив «Ювентус» - 4:0.

У «МЮ», кстати, была шикарная статистика против «Челси». За последние 9 матчей – только одна победа «синих», и четырежды брал вверх «Юнайтед». Исправлять эту статистику Тухель выпустил Вернера, Хадсона-Одои, Зиеша, Лофтуса-Чика. Не самый основной вариант «Челси». При этом Каррик тоже удивил, оставив на скамейке запасных Криштиану Роналду. Капитанил Бруну Фернандеш, за скорость отвечали Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

Резвее начали лондонцы. Хаким Зиеш ловко развернулся в штрафной площади, но через рикошет пробил в руки Давиду Де Хеа. Следом на убойную позицию вываливался Каллум Хадсон-Одои, пальнувший метров с восьми. Испанский кипер «МЮ» ногой отвёл угрозу, а Вернер всплеснул руками, находясь перед пустым углом ворот. Гости не торопились, постепенно утопив «Челси» в своём темпе.

Embed from Getty Images

«Синие» угрожали воротам Де Хеа, но дистанции были всё дальше и дальше. Шикарный удар удался Антонио Рюдигеру, но нужно было взять чуть ниже. А так мяч врезался в перекладину. У «Юнайтед» моментов в первом тайме не было вовсе. Один удар, да и тот прошёл мимо ворот. Тем более неожиданным стал тот факт, что именно «дьяволы» счёт открыли. Помог им в этом Жоржиньо.

Неудачный стандарт «Челси», завозился полузащитник «синих», а Санчо и Рэшфорд вышли вдвоём на одного голкипера. Джейдон решил лично завершить эпизод, оформив второй гол за «МЮ» и первый в АПЛ. Но долго лидировать в счёте не пришлось. Угловой у ворот «дьяволов» завершился чрезмерной борьбой, в которой Ван-Биссака отоварил по ногам Тьяго Силву. Тейлор посмотрел повтор и указал на «точку», а Жоржиньо чётко реализовал пенальти, разбросав Де Хеа и мяч по разным углам - 1:1.

«Челси» поддавил «Манчестер Юнайтед» в концовке, была пара интересных подходов, но реальных моментов «синие» не создали. Ничья в главном матче тура АПЛ, а Майкл Каррик снова не проиграл у руля «МЮ». Может быть, стоит довериться молодому тренеру?

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
28 Ноября 2021 в 21:39
Ну всё логично. Вначале не было этих ДВУХ и МЮ забил. Потом вышел ОДИН из ДВУХ и МЮ пропустил. А если бы второй из ДВУХ не пропускал матч из-за дисквалификации,то Челси выиграл
Misha_diablo_football
28 Ноября 2021 в 21:38
Псевдообладатель ЗМ сделал оба мяча (и свои и в чужие) МЮ очень грамотно сыграл против сильного соперника и увез ничью со Стемфорда, после замены Санчо красные совсем подсели в оборону, Роналду не делает разницу в таких матчах. Челси сам себе создал проблемы и не использовал свои множественные моменты за что и заплатили потерей очков...
ARTUR
28 Ноября 2021 в 21:36
Мне показалось что Карик решил просто не проиграть . Челси был неплох и если бы не косяк Жоржиньо то минимально обыграли бы кризисный МЮ ,никогда не понимал замен за 10 минут до конца матча ,если ты его хочешь выиграть , опоздал с заменой тухель ,за это время лукаку даже не разогрелся. Все хочу спросить у тех людей которые хотели дать золотой мяч Жоржиньо ,вы до сих пор считаете что он этого заслуживает ??
Matteo
28 Ноября 2021 в 21:36
Недоразумение, что столь слабый Мю умудрился унести ноги с Бриджа. Я бы понял ляпы игроков в синем, если бы манкунианцы мощно, грамотно и отлаженно пресинговали и создавали пространство для обострения игры. Вот только Жоржиньо в частности вряд ли имеет какие-то веские доводы, чтобы оправдать такой привоз и по сути подаренную ничью Мю.
В принципе, главные сомнения развеялись окончательно. Челси хорош и очень силен лишь при наличии всех системообразующих игроков. Без Канте, Ковачича, Чилвелла команда вроде как все равно остается довольно боеспособной, но на полную раскочегариться и разогнаться, чтобы наверняка прибить оппонента как это делает МС у синих не выходит. Как бы здорово Тухель не жонглировал составом вытаскивая всеми забытых и списанных в утиль то Баркли, Лофтус Чика или Кепу, остается надеяться что основной костяк сможет сыграть как можно наибольшее количество матчей.
ARTUR
28 Ноября 2021 в 21:40
Добавлю что без основных игроков в позиционной атаке у Челси не получится даже с середняками . Им нужен простор . Если выставить автобус ,то с сегодняшним составом только ничейка .
Den Ivanuk
28 Ноября 2021 в 21:35
Как так…. до 65 минуты вели, выпустили CR7 и сразу пропустили
Snk6565
28 Ноября 2021 в 21:29
Скажу так...держались, как могли...пытались использовать, то, что могли...уже неплохо...мерзота Рюдигер даже желтую не получил...и так не только в этом матче
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окончен Брентфорд 1:0 Эвертон
окончен Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
окончен Лестер 4:2 Уотфорд
окончен Челси 1:1 Манчестер Юнайтед
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