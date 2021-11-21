«Я ничего не знаю»: Тен Хаг прокомментировал слухи о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг стал одним из главных объектов для обсуждений в прессе. Дело в том, что его связывали с возможной работой в «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Впрочем, голландский специалист заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Я всегда требую от своих игроков, чтобы они были сфокусированы исключительно на «Аяксе». Поэтому, я должен сам показывать пример. Ответ один – я не думаю о других командах. Все остальное неважно. Тем более, я ничего не слышал об интересе с их стороны ко мне. Не считаю, что это должно меня как-то тревожить. Давайте на этом и закончим, я ничего не знаю», - ответил тен Хаг журналистам ESPN.